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خليجي يقتل عاملاً آسيوياً دهساً

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خليجي يقتل عاملاً آسيوياً دهساً خليجي يقتل عاملاً آسيوياً دهساً

قررت محكمة جنايات ابوظبي، في جلستها اليوم، تأجيل النظر في قضية القتل التي يحاكم فيها شاب خليجي، دهس عاملاً اسيوي الجنسية يعمل لديه عمداً ما تسبب في وفاته، الى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود واولياء الدم.

وتعود التفاصيل الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهم الى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بوفاة شخص اسيوي اثر تعرضه لحادث دهس، حيث تبين بان المجني عليه كان متوجها الى منزل احد اصدقائه، حيث لحق به كفيلة عند احد الطرقات، وحينها قرر ممازحته لتخويفه بالسيارة متوقعا أن المجني عليه سيبتعد عن طريقه، إلا أنه اصطدم به، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وامام هيئة المحكمة انكر المتهم كافة التهم المنسوبة الية، وطالب محامي الدفاع بمنحه اجل لإعداد الدفاع، وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 4 نوفمبر المقبل لحضور الشهود واولياء الدم.
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