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حماس تتوعد إسرائيل بالثأر لجميع أبناء الشعب الفلسطينى

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حماس تتوعد إسرائيل بالثأر لجميع أبناء الشعب الفلسطينى حماس تتوعد إسرائيل بالثأر لجميع أبناء الشعب الفلسطينى
شددت حركة حماس على أن المقاومة الباسلة ستأخذ بالثأر لدماء الشهيد أبو سليمان، ولجميع دماء أبناء الشعب الفلسطينى، وأن الشعب الفلسطينى ما زال وسيبقى يجود بخيرة أبنائه دفاعاً عن كرامته وحقه فى الحرية والاستقلال.

ونعت حماس فى بيان صحفى لها اليوم الاثنين، الشهيد حذيفة عثمان على أبو سليمان (19 عاماً) من بلدة بلعا شرق طولكرم الذى سقط فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الشهيد أبو سليمان وهو أحد أبنائها فى بلدة بلعا، انتفض مدافعاً عن كرامة شعبه ومقدسات أرضه، حيث لم يرضَ الدنية وهو يرى قطعان المستوطنين تعيث فساداً فى المسجد الأقصى المبارك، وفى مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

ونوهت الحركة إلى أن الانتفاضة الغاضبة التى أعلنها الشعب الفلسطينى، لن تُبقى المحتل الغاشم على أرضنا المباركة، فبطولات الشباب الفلسطينى ستتصاعد، وهو الذى لا ينسى تاريخه النضالى المشرّف.

كما دعت حماس لعائلة الشهيد البطل، بأن يمن الله عليهم بالصبر، وأن يتغمد شهيدهم وشهيد الشعب الفلسطينى بواسع رحمته، مواسية عموم أهالى بلدة بلعا ومحافظة طولكرم بمصابهم الجلل.

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مصر 365