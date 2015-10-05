بالصور.. قمة الاقتصاد الإسلامى تنطلق بدبى بمشاركة 2000 من قادة الأعمال

انطلقت اليوم الاثنين فى دبى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامى 2015 التى تستمر يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبى وتومسون رويترز وسط آمال عريضة بأن تساهم هذه الفعالية فى دفع عجلة الاقتصاد الإسلامى الآخذ فى النمو والتوسع ووضع حلول عملية للمشاكل التى تعترض طريقه والتجاوب مع التحديات التى تواجهه.

ويقول القائمون على القمة التى تعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستكون منصة تجمع أكثر من2000 من صانعى القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامى وخارجه.

وتناقش القمة موضوعات متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامى بكافة قطاعاته وتشمل التمويل الإسلامى والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامى والاقتصاد الرقمى الإسلامى والمعايير الإسلامية.

>

وستركز الجلسات على القضايا الحاسمة التى تؤثر على الاقتصاد الإسلامى بما فى ذلك فرص الأعمال والاستثمار فى مجال التمويل والتأمين الإسلامى وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويقول الموقع الرسمى للقمة إن الاقتصاد الإسلامى العالمى يؤثر فى حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم فى جميع أنحاء العالم "وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من أستراليا إلى آلاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا فى الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك."



>