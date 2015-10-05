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بالصور.. قمة الاقتصاد الإسلامى تنطلق بدبى بمشاركة 2000 من قادة الأعمال

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بالصور.. قمة الاقتصاد الإسلامى تنطلق بدبى بمشاركة 2000 من قادة الأعمال بالصور.. قمة الاقتصاد الإسلامى تنطلق بدبى بمشاركة 2000 من قادة الأعمال
انطلقت اليوم الاثنين فى دبى القمة العالمية للاقتصاد الإسلامى 2015 التى تستمر يومين بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبى وتومسون رويترز وسط آمال عريضة بأن تساهم هذه الفعالية فى دفع عجلة الاقتصاد الإسلامى الآخذ فى النمو والتوسع ووضع حلول عملية للمشاكل التى تعترض طريقه والتجاوب مع التحديات التى تواجهه.
>اليوم السابع -10 -2015

ويقول القائمون على القمة التى تعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء فى دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستكون منصة تجمع أكثر من2000 من صانعى القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامى وخارجه.

وتناقش القمة موضوعات متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامى بكافة قطاعاته وتشمل التمويل الإسلامى والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامى والاقتصاد الرقمى الإسلامى والمعايير الإسلامية.
>اليوم السابع -10 -2015

وستركز الجلسات على القضايا الحاسمة التى تؤثر على الاقتصاد الإسلامى بما فى ذلك فرص الأعمال والاستثمار فى مجال التمويل والتأمين الإسلامى وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويقول الموقع الرسمى للقمة إن الاقتصاد الإسلامى العالمى يؤثر فى حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم فى جميع أنحاء العالم "وهو مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من أستراليا إلى آلاسكا الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا فى الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك."

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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