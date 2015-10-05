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بالفيديو ..وزارة الدفاع الروسية تنشر قصف مواقع داعش فى سوريا

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بالفيديو ..وزارة الدفاع الروسية تنشر قصف مواقع داعش فى سوريا بالفيديو ..وزارة الدفاع الروسية تنشر قصف مواقع داعش فى سوريا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين إن القوات الجوية الروسية قامت بخمسة وعشرين طلعة جوية في سوريا في الأربع والعشرين ساعة الماضية وأصابت تسعة أهداف لتنظيم داعش.

وأصدرت الوزارة ثلاثة تسجيلات تظهر القصف يصيب أهداف في إدلب وحمص في سوريا ،وذكر بيان للوزارة إن أحد التسجيلات يظهر قوات الدفاع الجوي تستهدف مخزن سلاح ومعدات عسكرية على مسافة 25 كيلومترا شمال شرقي إدلب.

أضاف البيان أن التسجيلين الآخرين يُظهران قذائف تُصيب مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة تلبيسة في حمص ومنصة إطلاق صواريخ على مسافة 19 كيلومترا جنوب غربي جسر الشغور.


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