أهل الحق "الشيعى" بالعراق يرحب بالعملية الروسية ضد داعش وينتقد أمريكا

قال تنظيم عصائب أهل الحق الشيعي وهو أحد أقوى الحركات الشيعية في العراق اليوم الاثنين إنه يدعم تماما تدخل روسيا وضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط واتهم الولايات المتحدة بأنها غير حاسمة في حملتها ضد داعش.

وقال نعيم العبودي المتحدث باسم عصائب أهل الحق إن الضربات الجوية الروسية في سوريا حققت بالفعل نتائج.

وأضاف أن الولايات المتحدة خلال العام ونصف العام الماضيين لم تكن جادة في القضاء على التنظيم.

فيما كشف شيخ عشيرة البونمر نعيم الكعود اليوم الاثنين عن قيام تنظيم ( داعش ) بقتل 70 شخصا من ابناء عشيرته بعد اختطافهم في منطقة الثرثار شمال شرقي محافظة الانبار .

وقال الكعود في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن عناصر التنظيم اختطفت 70 شخصا من أفراد عشيرته في منطقة الثرثار شمال شرقي الرمادي بينهم أطفال وتم العثور على جثثهم متناثرة في الشوارع وعليها آثار أعيرة نارية.

وأضاف أن "المئات من أبناء عشيرته مهددين بالقتل في تلك المناطق ما لم يتم إنقاذهم من خلال تحرير الرمادي من داعش وعلى رئيس الوزراء الأخذ بجدية في تحرير المدينة لحماية أبناء الأنبار من مجازر أخرى".

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