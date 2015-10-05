بالصور.. مواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين فى الضفة الغربية

احتشد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، فى مسيرة استفزازية جابت شوارع واد الحصين وحارة جابر بالبلدة القديمة قرب الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل ، جنوب الضفة الغربية.

وانطلقت مسيرة المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنة "كريات أربع" ، واخترقت واد الحصين وحارة جابر بالبلدة القديمة وسط المدينة.

وذكر شهود عيان أن قوة معززة بجنود وشرطة الاحتلال وفرت الحماية والحراسة للمستوطنين المدججين بالسلاح ، وسط توجيههم كلمات نابية وعنصرية وشتائم للفلسطينيين، وهم يرفعون أعلامهم الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين فى مخيم العروب شمال الخليل.



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