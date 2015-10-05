أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. مواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين فى الضفة الغربية

Google+ Print
بالصور.. مواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين فى الضفة الغربية بالصور.. مواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين فى الضفة الغربية
احتشد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الاثنين، فى مسيرة استفزازية جابت شوارع واد الحصين وحارة جابر بالبلدة القديمة قرب الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل ، جنوب الضفة الغربية.
>اليوم السابع -10 -2015

وانطلقت مسيرة المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنة "كريات أربع" ، واخترقت واد الحصين وحارة جابر بالبلدة القديمة وسط المدينة.

وذكر شهود عيان أن قوة معززة بجنود وشرطة الاحتلال وفرت الحماية والحراسة للمستوطنين المدججين بالسلاح ، وسط توجيههم كلمات نابية وعنصرية وشتائم للفلسطينيين، وهم يرفعون أعلامهم الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين فى مخيم العروب شمال الخليل.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365