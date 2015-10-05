أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالفيديو.. روسيا تستخدم نظم "الحرب الإلكترونية" ضد "داعش" فى سوريا

Google+ Print
بالفيديو.. روسيا تستخدم نظم "الحرب الإلكترونية" ضد "داعش" فى سوريا بالفيديو.. روسيا تستخدم نظم "الحرب الإلكترونية" ضد "داعش" فى سوريا
قال موقع التلفزيون والراديو الروسى "زافيزدا"، إن القوات الروسية تستخدم أحدث أنظمة الحرب الإلكترونية فى الهجمات التى تستهدف بؤر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وأوضح الموقع فى لقطات آخر تقنيات "الحرب الإلكترونية"، ولقطات لطائرات من طراز "كراسوخا ـ 4" القادرة على شل رادارات الطائرات المقاتلة المنافسة والطائرات بدون طيار.

وتضمن الفيديو لقطات لعودة المقاتلات الروسية طراز "سو ـ 25"، إلى مطار حميم السورى بعد مهام قتالية ناجحة.

من جهة أخرى، رجحت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، مشاركة العربات المسلحة المتنقلة بمعدات الحرب الإلكترونية التى صممها المجمع الصناعى العسكرى "كريت" فى مسرح العمليات فى وقت لاحق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة