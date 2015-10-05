بالفيديو.. روسيا تستخدم نظم "الحرب الإلكترونية" ضد "داعش" فى سوريا

قال موقع التلفزيون والراديو الروسى "زافيزدا"، إن القوات الروسية تستخدم أحدث أنظمة الحرب الإلكترونية فى الهجمات التى تستهدف بؤر تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وأوضح الموقع فى لقطات فيديو آخر تقنيات "الحرب الإلكترونية"، ولقطات لطائرات من طراز "كراسوخا ـ 4" القادرة على شل رادارات الطائرات المقاتلة المنافسة والطائرات بدون طيار.

وتضمن الفيديو لقطات لعودة المقاتلات الروسية طراز "سو ـ 25"، إلى مطار حميم السورى بعد مهام قتالية ناجحة.

من جهة أخرى، رجحت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، مشاركة العربات المسلحة المتنقلة بمعدات الحرب الإلكترونية التى صممها المجمع الصناعى العسكرى "كريت" فى مسرح العمليات فى وقت لاحق.



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