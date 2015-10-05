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ديلى تليجراف: الحرب الروسية على داعش فى سوريا ستشعل أسعار النفط

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ديلى تليجراف: الحرب الروسية على داعش فى سوريا ستشعل أسعار النفط ديلى تليجراف: الحرب الروسية على داعش فى سوريا ستشعل أسعار النفط
قالت صحيفة الديلى تليجراف أن التدخل العسكرى الروسى فى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد فى مواجهة الجماعات المسلحة، أثار حرب النفط بين الكرملين والسعودية.

وأشار أندرو كريتشلو فى تقرير باالصحيفة البريطانية، الاثنين، أن قرار موسكو بدء حملة قصف جوى تستهدف الجماعات المسلحة فى سوريا، سوف يحدث توترات فى أسعار النفط الخام.

ويرى الكاتب البريطانى أن تدخل روسيا لا يتعلق فقط بدعم حليفها الرئيس السورى بشار الأسد، لكنه مثلما كان من قبل فى الثمانينيات عندما تدخلت فى أفغانستان، فإن النفط يلعب جزءا كبيرا من قرار الكرملين.

وأضاف أن انهيار أسعار النفط، التى تسبب فيها حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة تشل الاقتصاد الروسى. وتعانى روسيا حاليا حالة ركود اقتصادى لأول مرة منذ عام 2009، فكما كان الحال خلال الحرب الباردة فإن النفط يظل أكبر مصدر منفرد للدخل للبلاد.

وإذا ما استمرت أسعار النفط فى المتوسط أقل من 50 دولارا للبرميل فى العام المقبل ـ بحسب ديلى تليجراف ـ فمن المرجح أن يبدأ الشعب الروسى بالتشكيك فى قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، التى وضعت البلاد على مسار تصادمى مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن أسواق النفط تجد فائض فى المعروض النفطى حولى 2 مليون برميل يوميا، فإن كلا من روسيا والسعودية ترفضان تخفيض الإنتاج، لذا فإن تدخل بوتين فى سوريا هو محاولة لقلب الطاولة على استراتيجية أمريكا التى تستهدف إفلاس موسكو.

وخلص تقرير ديلى تليجراف، إلى أن تدخل روسيا المباشر فى سوريا سوف يؤدى بجميع الأطراف المعنية بما فيها إيران، التى تم رفع العقوبات الاقتصادية عنها مؤخرا، إلى حرب أسعار نفط عالمية تزداد عمقا واستمرارا فى ظل أطراف تتسبب سياستها فى خفض الأسعار.

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مصر 365

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