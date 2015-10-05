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اجتماع طارئ في الأهلي

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اجتماع طارئ في الأهلي اجتماع طارئ في الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر عقد اجتماعا طارئا داخل النادي الأهلي اليوم الاثنين لحسم أمور فريق الكرة.

الأهلي خسر من أولاندو بايرتس ذهابا وإيابا ليودع كأس الكونفدرالية ويفشل في حصد أي لقب هذا الموسم.

وبعد الخسارة خرج أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي ليؤكد وجود قرارات حاسمة في الجهاز الفني للفريق خلال 48 ساعة. (طالع التفاصيل)

وسيعقد مجلس الأهلي اجتماعا طارئا في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الاثنين لحسم أمور فريق الكرة بالنادي الأهلي وبحث مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة فتحي مبروك.

وعلم FilGoal.com إن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قد وافق بالفعل على طلب محمود طاهر رئيس الأهلي بتولي مسؤولية الفريق ضد الزمالك في السوبر المصري خلفا لفتحي مبروك. (طالع التفاصيل).

في الوقت الذي بات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق مرشحا بقوة للعودة إلى منصبه كمدير للكرة بالنادي الأهلي. (طالع التفاصيل).

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