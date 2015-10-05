الروسية بافلوتشينكوفا تحجز مقعد في الدور الثالث لدورة بكين للتنس

حجزت الروسية اناستاسيا بافلوتشينكوفا مقعدا لها في الدور الثالث لدورة بكين الدولية للتنس، البالغة جوائزها نحو 4 ملايين 750 ألف دولار، بينما خرجت الكندية أوجيني بوشار من الدور الأول.

وتمكنت بافلوتشينكوفا من التغلب على سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة تفاصيلها: (6-4) و (1-6) و (6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين 5 اكتوبر.

وستكون اناستاسيا بافلوتشينكوفا في الدور الثالث بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع البرازيلية تاليانا بيريرا مع الإيطالية فلافيا بينيتا، المصنفة ثالثة.

بينما لم تستطع الحسناء أوجيني بوشار، المصنفة 13، بسبب الإصابة إستكمال مباراتها أمام منافستها الألمانية أندريا بيتكوفيتش، بعد خسرت في المجموعة الأولى بشوطين مقابل ستة، وكانت متعادلة في الثانية بشوط لمثله.

وستلعب أندريا بيتكوفيتش في الدور الثاني مع الأسترالية المخضرمة سمانثا ستوسور التي فازت على الرومانية مونيكا نيكوليسكو بمجموعتين متتاليتين بواقع: (6-3) و (6-2).

في حين لحقت اللاعبة السويسرية الشابة بيلندا بنتشيتش، المصنفة 11، بركب المتأهلات إلى الدور الثالث، إثر فوزها على الأمريكية ماديسون برينجل بمجموعتين لواحدة تفاصيلها: (6-7) و (6-4) و (6-3).

وضربت بيلندا بنتشيتش موعدا في الدور المقبل مع الكرواتية ميريانا لوتشيتش التي تغلبت بدورها على الرومانية إرينا كاميليا بيغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة: (6-1) و (3-6) و (6-3).