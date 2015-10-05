قارئ يشارك صحافة المواطن بصور العامل المصرى والنائب الأردنى بعد المصالحة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء صوراً للعامل المصرى مع النائب الأردنى رافعين العلمين المصرى والأردنى بعد المصالحة بينهما، مؤكداً أنه من المقرر أن تعقد جلسة مصالحة رسمية أخرى مساء اليوم.

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