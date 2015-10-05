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قارئ يشارك صحافة المواطن بصور العامل المصرى والنائب الأردنى بعد المصالحة

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قارئ يشارك صحافة المواطن بصور العامل المصرى والنائب الأردنى بعد المصالحة قارئ يشارك صحافة المواطن بصور العامل المصرى والنائب الأردنى بعد المصالحة
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء صوراً للعامل المصرى مع النائب الأردنى رافعين العلمين المصرى والأردنى بعد المصالحة بينهما، مؤكداً أنه من المقرر أن تعقد جلسة مصالحة رسمية أخرى مساء اليوم.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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