تأجيل دعوى تعويض عمرو دياب ضد قناة "إم بى سى مصر" لـ2 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ7 ملايين جنيه مقامة من الفنان عمرو دياب ضد قناة إم بى سى مصر والإعلامى ممدوح موسى، لإذاعة لقطات فى برنامج المفاجأة الذى يقدمه الإعلامى عن حياة الهضبة دون الحصول على إذن كتابى منه، لـجلسة 2 نوفمبر للاطلاع.

عقدت الجلسة فى تمام الساعة الـ11 صباحا واستمرت لمدة 10 دقائق وقدم أشرف عبد العزيز دفاع الهضبة 4 حوافظ مستندات.

وقالت عريضة الدعوى المقدمة من أشرف عبد العزيز، دفاع المطرب عمرو دياب ، والتى تحمل رقم 211 لسنة 7 ق استئناف اقتصادى، إن الإعلامى ممدوح موسى صور الفنان عمرو دياب فى موضع إجراء عملية جراحية تحت تأثير المخدر، وأذاع هذه اللقطات دون الاحترام لخصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأى صورة من الصور ومخالفة مساق الشرف الإعلامى، وأن المدعى عليه أذاع هذه اللقطات على القناة فى برنامجه دون الحصول على إذن كتابى من الهضبة.