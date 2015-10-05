السجن 10 سنوات للمتهم بحرق مقر حزب غد الثورة والمصروفات

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسينى، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى، بمعاقبة ماركو عبد المسيح المتهم بحرق مقر حزب غد الثورة بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالمصروفات.

كانت المحكمة قضت فى 9 يونيو الماضى بمعاقبة المتهم ماركو عبد المسيح و5 آخرين هاربين بالإعدام شنقاً بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضة لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التى تقرها المحكمة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013 أشعلوا النيران عمداً فى مقر حزب غد الثورة بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان وأشعلوا النيران ، كما سرقوا منقولات من المبنى وأضروا عمداً بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان وهم شريف حسن وعبد الرحيم محمود وسعيد محمد وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامى.