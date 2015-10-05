رئيس الوزراء يستعرض آخر أوضاع الحجاج المصابين والمفقودين بالسعودية

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لعرض تقرير حول كافة التفاصيل المتعلقة بأعداد المفقودين والمتوفين من الحجاج المصريين بحادث منى ، وذلك وفقا للبيانات الاخيرة التى حصل عليها وزير الصحة من السلطات السعودية بعد زيارة استغرقت ٥ أيام للمملكة العربية السعودية عاد منها أمس الأحد.

كما يتناول التقرير متابعة وزير الصحة لحالة المصابين المصريين والتأكد من توافر كافة المساعدات والخدمات اللازمة لهم والرعاية الصحية

كما التقى رئيس الوزراء أيضا بوزير القوى العاملة والهجرة، جمال سرور، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع العمالة المصرية فى الخارج.