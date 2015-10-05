رئيس مصر للطيران: وصول 45 ألف حاج على 190 رحلة جوية من السعودية

صرح شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بان مطار القاهرة استقبل حتى الان 45 ألف حاجا مصريا وصلوا على 190 رحلة جوية قادمة من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية فى إطار الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران والذى يستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى.

وأضاف فتحى بدأت اليوم تنظيم 9 رحلات جوية لعودة 2500 حاجا فلسطينيا من مطار المدينة المنورة على وتستمر الرحلات الخاصة بهم على مدار 3 أيام بالتنسيق مع السلطات العاملة بالمطار .

من جانبه قال الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة تسير الثلاثاء 19 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لنقل 4800 حاجا لنقل حجاج القرعة والتضامن وبعض البعثات وكذلك حجاج الترانزيت.

وأضاف النحاس أن الشركة نظمت اليوم الاثنين 18 رحلة جوية من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى كل مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة ومطار برج العرب بالإسكندرية وذلك لنقل 4500 حاجاً من حجاج أشر الشهداء ومحافظات دمياط وبنى سويف والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ وتضامن محافظات الجيزة ومرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة والبحيرة، هذا بالإضافة نقل حجاج الترانزيت المتجهين إلى بانكوك والجزائر ولاجوس وأمستردام ومدريد وكوبنهاجن وباريس ولندن وبرشلونة وفرانكفورت ونيروبى فضلاً عن حجاج شركات السياحة والأفراد .