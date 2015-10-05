مصادر تنفى لـ"اليوم السابع" مصالحة العامل المصرى بالأردن مع المعتدين عليه

نفى مصطفى الدروانى رئيس رابطة العاملين المصريين فى الأردن تحت التأسيس حدوث مصالحة بين العامل المصرى المعتدى عليه من قبل شقيق النائب الأردنى زيد الشوابكة ومرافقيه، مؤكدا أن المعتدين تم توقيفهم إداريًا بقرار من محكمة عمان، اليوم الاثنين.

وأكد الدروانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من الأردن، اليوم الاثنين، أن ما يثار حول مصالحة بين العامل المصرى وأسرة النائب الأردنى عار من الصحة.

وحول الصور التى انتشرت وفيها خالد السيد وهو يحمل العلم المصرى والأردنى أجاب: قمت بتصوير تلك الصورة للتأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين مصر والأردن، وأن الحادثة التى وقعت فردية ولا تعبر عن الشعب الأردنى الشقيق.

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