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حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بزفتى بسبب لعب كرة القدم 4 أيام

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حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بزفتى بسبب لعب كرة القدم 4 أيام حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بزفتى بسبب لعب كرة القدم 4 أيام
قرر محمد عبد الودود مدير نيابة زفتى، بمحافظة الغربية، حبس الطالب عبد الله رضا جاد 17 سنة، بالصف الثانى الثانوى بمدرسة سنباط الثانوية المشتركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بضرب زميله مصطفى نبيل منصور 17 سنة، طالب بالمدرسة، وسقوطه أرضًا مغشيًا عليه ولفظ أنفاسه فى الحال، بسبب رفض الأول مشاركة المجنى عليه فى مباراة كرة قدم داخل المدرسة.

على جانب آخر شرح الطب الشرعى جثة الطالب المتوفى داخل مستشفى طنطا الجامعى لبيان سبب الوفاة بناء على قرار النيابة العامة.


>- ننشر صورة طالب الثانوى الذى لقى مصرعه فى فناء المدرسة بالغربية
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- تفاصيل مصرع طالب على يد زميله داخل مدرسة بالغربية بسبب مباراة كرة قدم..مشاجرة بين الطالبين لرفض المتهم مشاركة المجنى عليه اللعب تنتهى بموت أحدهما..الأمن يلقى القبض على الجانى..والتعليم تحقق فى الواقعة
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