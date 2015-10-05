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موظفو إير فرانس يقتحمون مقر الشركة بباريس ويعتدون على رئيسها بسبب الهيكلة

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موظفو إير فرانس يقتحمون مقر الشركة بباريس ويعتدون على رئيسها بسبب الهيكلة موظفو إير فرانس يقتحمون مقر الشركة بباريس ويعتدون على رئيسها بسبب الهيكلة
اقتحم عدد كبير من موظفى شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" صباح اليوم الإثنين المقر الرئيسى للشركة، بالعاصمة باريس، أثناء انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة، وذلك فى إطار التنديد بقرار إلغاء نحو 2900 وظيفة فى إطار خطة لإعادة الهيكلة بهدف خفض النفقات، وكانت التجمعات الغاضبة تردد شعارات معادية لإدارة الشركة، وطالبوا دو جونياك رئيس مجلس إدارة مجموعة "إير فرانس" بتقديم استقالته اعتراضا منهم على الخطة التى تم اعتمادها اليوم الاثنين.

وقالت صحيفة "لو دوفان" الفرنسية، ان وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قررت تغيير فئة الصور المتعلقة بالحدث من فئة "الاجتماعية " إلى "حروب"، وذلك بعد تعدى الموظفين على مدير شركة "إير فرانس" بالضرب مما أدى إلى تقطيع ملابسه.

جدير بالذكر أن دو جونياك رئيس مجلس إدارة مجموعة قرر إجراء خفض العمالة بسبب ضعف القدرة التنافسية التى تعانى منها "اير فرانس" مما يتطلب تخفيض التكلفة على المستوى الأوروبى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن إدارة الشركة لا تنوى التراجع عن خطة إعادة الهيكلة المطروحة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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