السبت المقبل.. فرقة حسام صقر للإنشاد الصوفى تقدم أوبريت «ليلة فرح فيها القمر»

تقدم فرقة حسام صقر للإنشاد الصوفى أوبريت”ليلة فرح فيها القمر”، وذلك بالحفل الذى تنظمه دار الأوبرا فى الثامنة مساء السبت 10أكتوبر على مسرح الجمهورية إحتفالأ بالهجرة النبوية الشريفة .

ويقول الفنان حسام صقر عن الأوبريت الذى اعده ويقدم ألحانه ،أنه مزيج بين الحًكى الشعبى والإنشاد الصوفى فى إطار المسرح الغنائى الذى يمتلىء بالحركة والتنورة،وكتب أزجاله الشاعرعبد الفتاح شلبى، ويقوم بالتمثيل نجوم المسرح الشبابى العربى،الفنانون

إيناس السقا، أمير عبد المنعم ،ناصر عيد ، مرح المليكى ، أحمد الجعفرى،والصوت الواعد عبد العزيز على،إستعراضات ربيع أبو طالب،مساعدين مخرج محمود الصياد ،أحمد غنام، ورؤية وإخراج نادر قطب.

ويضيف “صقر” نقدم بالأوبريت مجموعة أغانى ،و منها “صلى على المصطفى “جهاد الرسول”،”صحبة رسول الله” ،”أربع حروف”،”قلبى بالذكر يحيا”،”فى هجرة أحمد “،”قمر سيدنا النبى”، وغيرها .