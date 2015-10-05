بعد افتتاح القناة.. الأطفال حاضرون باحتفال الذكرى الـ 42 لانتصارات أكتوبر

كتب : نانيس البيلي

اهتمام ملحوظ بالأطفال في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالبراعم الصغيرة أو أمل المستقبل بات حضورهم قويًا في الاحتفال بالأحداث الكبرى والمناسبات الهامة، فبجانب المواقف الإنسانية التي جمعت الرئيس السيسي بأطفال من مرضى السرطان وتلبيته لأمنية طفل آخر رغب في مقابلته، ظهر الأطفال في افتتاح قناة السويس الجديدة في 8 أغسطس الماضي، وهو الحفل الأسطوري الذي حضره قادة وملوك وزعماء العالم، وقدم “كورال الأطفال” الذي أسسه الموسيقار سليم سحاب فقرة غنائية مرتديين زي البحرية المصرية وحاملين أعلام مصر في أيديهم، وأبهروا الجميع بأدائهم، وصدح صوتهم عاليًا “القناة مصرية، بإيدين مصرية، بفلوس مصرية، وعقول مصرية”.

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من جديد ومن داخل الكلية الحربية ظهر الأطفال مرة آخرى، اليوم، في الاحتفال بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر المجيد، وقوفوا بشموخ يحلق الأمل في عيونهم، وبأيديهم الصغيرة حملوا العلم المصري ملوحين به عاليًا.

“الله وأكبر ده سر انتصارنا، قلنا وإحنا في صيامنا وعبرنا”.. جملة من إحدى الأغاني الوطنية التي قدمها الأطفال في منتصف العرض، وقد ارتدوا زي الجيش ذكور وإناث على السواء في إشارة إلى استعدادهم للتضحية بأرواحهم فداءً لمصر وصونًا لترابها.

“إن كنت أبويا ولا أخويا ولا عمي ولاجاري، مش فارقة مين المهم إنك شهيد رغم إعتباري”.. بداية لأغنية عن “الشهيد” تغنى بها براعم صغيرة في الفقرات الأولى للاحتفال إهداءً لروح شهداء نصر أكتوبر العظيم، حيث اعتلى العشرات من الأطفال عربات عسكرية في منتصف ساحة العرض العسكري بالكلية الحربية مرتدين زيًا أبيض وملوحين بعلم مصر، ومن أمامهم نصب تذكاري كإشارة للجندي المجهول شهيد الحرب.

رئيسان لأولى الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي وقرينة بطل حرب أكتوبر جيهان السادات والرئيس السابق عدلي منصور وعدد من قيادات الجيش والوزراء، جلسوا على منصة الكلية الحربية يتابعون باهتمام وفخر عروضًا مبهرة لأسلحة القوات المسلحة المصرية، مابين المدفعية والدفاع الجوي واستعراض قوات الصاعقة وفرق المظلات وقد حملت أعلام الدول العربية التي ساندت مصر في انتصار أكتوبر، هكذا بدا المشهد اليوم داخل ساحة الكلية الحربية احتفالاً بالذكرى الـ42 لانتصارات حرب 6 أكتوبر.