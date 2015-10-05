عرض فيلم «قناة السويس..حكاية شعب» بأفتتاح الدورة “19″ للمهرجان القومى للسينما

وقع أختيار إدارة مهرجان القومى للسينما المصرية برئاسة المخرج سمير سيف على فيلم ” قناة السويس..حكاية شعب” لعرضه بإفتتاح الدورة رقم 19 المقامة تحت شعارؤ “أفلامنا مرأتنا”،والمقرر إنطلاقها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 7أكتوبر.

ويقدم الفيلم خمس حكايات عن مشروع قناة السويس ،الأولى تحت عنوان “72 كيلو متر” من إخراج هيثن خليل،والثانية “1975″ نقلا عن جريدة مصر السينمائية،ونعرض من خلالها فقرة الاحتفال بافتتاح قناة السويس للملاحة العالمية وذلك يوم 5 يونيو 1975

،ويقدم المخرج سمير عوف ثالث الحكايات عبر فيلم” مسافر للشمال… مسافر للجنوب”،وفى الرابعه يعرض فيلم “فليشهد العالم” للمخرج سعد نديم، وإلى عام 1859 يعود العمل ليقدم من إخرا ج على بدرخان مشاهد من فيلم “شفيقة ومتولى”

ويتنافس على جوائز المهرجان 14 فيلم روائى طويل ويرأس لجنة التحكيم بها الكاتب الكبير يوسف القعيد،بالإضافة إلى 41 فيلم روائى قصير ،12 رسوم متحركة،و25 فيلم تسجيلى ،ويرأس لجان تحكيمها المخرج أحمد فؤاد درويش.

كما يقام فى إطارالمهرجان معرض مئوية ميلاد المخرج الكبير صلاح أبوسيف (1915ــ2015) تحت عنوان “فتوة وشباب”. ويضم المعرض أكثر من 30 لوحة تتنوع بين قائمة أعماله، نشأته وتكوينه الفنى وأهم الأفلام التى قدمها.