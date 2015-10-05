حبس تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بالقليوبية

أمرت نيابة قليوب برئاسة تامر محمود مختار رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى، بحبس تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار داخل المنازل بقليوب أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز قليوب، يفيد بالقبض على كل من "خالد ع " 55 سنة على المعاش و "ماجد ع " سنة 44 سنة سائق و"إبراهيم خ" 17 سنة طالب و"حسين م" 19 سنة طالب و" سعيد ر" 20 سنة عامل و"محمد م " 26 سنة نجار مسلح و"محمد ف" 25 سنة عامل و"ماهر ص" 36 سنة عامل و"عمرو ص" 28 سنة عامل و"السيد م" 19 سنة عامل، وتم ضبط المعدات المستخدمة فى الحفر عبارة عن ( فأس – كوريك – منشار خشابى – ونش كهربائى – برميل بلاستيك)، وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب داخل منزل الأول وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5040 إدارى مركز قليوب لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.