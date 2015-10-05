محافظ الإسماعيلية يقرر تشغيل العمالة المؤقتة من خلال القوى العاملة فقط

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإلزام جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص والأجهزة المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة العاملة بدائرة المحافظة، بتطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمل واللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 50 لسنة 2014، والذى تنص قراراته على إلزام جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص بعدم التعاقد على تشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة فى أعمال موسمية أو مؤقتة إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة بمديرية القوى العاملة وضرورة الأخذ فى الاعتبار عند إبرام التعاقد بين جميع قطاعات العمل ومقاولى العمليات فى مجال المقاولات والزراعة والرى والثروة المائية أن ينص فى عقودهم ضرورة استخدام عمال المقاولات والزراعة الموسمين والمؤقتين اللازمين لأعمالهم غير الفنية عن طريق وحدة التشغيل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

وأكد المحافظ وقف صرف مستحقات أى مقاول لم يقم بسداد النسبة المطلوبة منة لحساب وحدة العمالة غير المنتظمة وإلزام مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسماعيلية بإخطار كافة الجهات المعنية بهذا القرار للعمل بموجبه عن طريق وحدة التشغيل بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية وعدم صرف أى مستخلصات إلا بعد تسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وطالب المحافظ بضروة العمل بهذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذ كل ما يشمله لكى لا تحدث مخالفات قانونية.

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