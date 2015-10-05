افتتاح مشروعات جديدة بجنوب سيناء تزامنا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

تشهد محافظة جنوب سيناء غدا الثلاثاء، احتفالات الذكرى الثانية والأربعون لانتصارات السادس من أكتوبر، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة وقائد الوحدة 317 والمستشار العسكرى، واللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة.

وقال المستشار عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة، فى تصريحات له، إن مراسم الاحتفالات بانتصارات أكتوبر ستبدأ غدا بزيارة النصب التذكارى ووضع اكاليل من الزهور، ثم تعزف الموسيقى العسكرية.

ومن جانبه، قال المحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سيفتتح غدا شارع جمال عبد الناصر وميدان 30 يونيو وميدان قناة السويس الجديدة وميدان السلام، بالإضافة إلى تطوير محطة تعبئة الغاز، وعرض مهرجان رياضى عسكرى بالاستاد الرياضى بطور سيناء.

وقال المهندس محسن سعيد حامد رئيس منطقة جهاز تعمير جنوب سيناء، بأنه سيتم وضع حجر أساس 60 منزل بدوى بقرية الوادى تنفيذ جهاز التعمير بتكلفة 8 ملايين جنيه، وإنشاء 30 منزلا بدويا بقرية الجبيل بتكلفة 3 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.