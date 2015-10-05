وقفة احتجاجية لأهالى أمام إدارة شبرا التعليمية لإعادة قيد المفصولين

‏نظم عدد من أهالى طلاب الثانوية العامة بشبرا الخيمة وقفة احتجاجية أمام الإدارة التعليمية بشرق شبرا، تداولت صورها على موقع شبرا الخيمة على الفيس بوك، اعتراضا على قرار وزير التربية والتعليم الخاص بتحديد مبلغ 1000 جنيه كشرط لإعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب زيادة نسبة الغياب وأيضا قرار بخصم 10 درجات من المجموع لعدم انتظام الطالب .

ومن جانبها قالت ألفت فرغلى وكيل وزراة التربية والتعليم بالقليوبية، إنها فى طريقها للإدارة للتفاهم مع أولياء الأمور، موضحة أن هذا القرار الوزارى لم يفعل بعد، وفى حالة تفعيله سيتم تطبيقه على الجميع لأن الدولة لن تصبح قوية إلا فى حالة الالتزام بالقانون والتزام الطلاب بالمدارس والانتظام.

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