عبور 47 سفينة من قناة السويس اليوم بحمولة 2 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم، الاثنين، عبور47 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و100 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة قدرها 886 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات والتى ترفع علم جزر المارشال SYUNDAI PIVPORY بحمولة قدرها 147 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها مليون و214 طنًا، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول FRONT SORVE حمولة قدرها 167 ألف طن وترفع علم جزر المارشال.