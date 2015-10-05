حركة "وعى" تعقد اجتماعا للشباب بمقر حزب المؤتمر ببنها

عقدت حركة وعى للتثقيف السياسى، اجتماعا للشباب بمقر حزب المؤتمر بمدينة بنها تحت عنوان "مشاركة الشباب الفعالة"، وذلك لمناقشة دور الشباب فى الانتخابات البرلمانية، ودعوتهم للمشاركة وعدم العزوف عن العملية الانتخابية، وذلك لاستكمال خارطة الطريق.

وقالت المهندسة إيمان المرسى أمين العمل الجماهيرى بحركة "وعى"، إن الشباب من حقه أن يكون جزءا من دائرة صناعة القرار قائلة: إن الشباب أفضل شريك لتنمية الوطن بالعمل والإنتاج معا.

وطالبت المرسى الشباب بالمشاركة الأكيدة والفاعلة فى انتخابات مجلس النواب، والمشاركة فى المجالس المحلية بشكل مباشر، حيث إن المجالس المحلية لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب.

وأكدت المرسى، أن الشباب لهم دور فى مواجهة الإرهاب والتواصل مع العالم الخارجى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى.

وأشارت أمينة العمل الجماهيرى بحركة وعى، إلى أن هذه اللقاءات تستهدف الاتفاق على آليات تفعيل دور الشباب فى المرحلة المقبلة، وأن هذه اللقاءات تستهدف كذلك حماية مكتسبات الوطن والتنسيق فى المستقبل للخروج بآليات تجميع الأحزاب وإقرار أجندة عامة لمستقبل الوطن، وتأهيل الشباب سياسيا.

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