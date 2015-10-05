مصدر قضائى ينفى حفظ التحقيق فى قضية محاولة اغتصاب تلميذة الابتدائى بالخصوص

أكد مصدر قضائى فى نيابة الخصوص أنه لم يتم حفظ قضية محاولة اغتصاب التلميذة ندى داخل إحدى المدارس التجريبية بالخصوص ومازالت التحقيقات مستمرة فى انتظار تحريات المباحث.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن إخلاء سبيل عامل المدرسة المتهم بالإهمال فى محاولة اغتصاب تلميذة بالابتدائى داخل المدرسة التابعة لإدارة الخصوص التعليمية عقب انتهاء اليوم الدراسى ليس معناه انتهاء التحقيقات فى القضية.

وكانت ولى أمر التلميذة "ندى أ" بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة تابعة لإدارة الخصوص التعليمية قد حررت محضرا ضد إدارة المدرسة يحمل رقم 4964 إدارى قسم شرطة الخصوص بعد تعرض ابنتها لمحاولة اغتصاب أثناء حضورها درسا خصوصيا فى المدرسة.