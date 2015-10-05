حبس مسجلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بروض الفرج

أمر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار فى 800 قرص مخدر بروض الفرج، فى القضية المقيدة برقم 7778 لسنة 2015 جنح روض الفرج، وهما كل من "أحمد.ك"، عاطل، مسجل مخدرات، و "أحمد.ب"، موظف، مسجل.

وكانت قوات أمن قسم روض الفرج، بقيادة أحمد سمير معاون القسم، تمكنت من ضبط المتهمين أثناء وجودهما داخل سيارة بشارع قطز بروض الفرج، بعد ورود عدة بلاغات تفيد وجود المتهمين بالشارع بصفة مستمرة للاتجار فى المواد المخدرة.

وتم القبض عليهما بحوزتهما 800 قرص مخدر عبارة عن 400 قرص ترامادول و400 قرص تامول، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما.