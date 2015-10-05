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ضبط جرينوف بحوزة صعيدى داخل محطة السكة الحديد بالجيزة

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ضبط جرينوف بحوزة صعيدى داخل محطة السكة الحديد بالجيزة ضبط جرينوف بحوزة صعيدى داخل محطة السكة الحديد بالجيزة
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط "على.ج" 41 سنة فنى بكلية آداب جامعة أسيوط ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح أسيوط، أثناء مروره بجهاز كشف المعادن بالرصيف بمحطة سكك حديد الجيزة، بحوزته حقيبة هاندباج بداخلها طلقة جرينوف متعدد كبيرة الحجم.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، فأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 16/332ح قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة الجيزة لقيده وعرضه على النيابة.

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