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تجديد حبس 20 إخوانيا لتورطهم فى مخطط "تهريب مرسى"

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تجديد حبس 20 إخوانيا لتورطهم فى مخطط "تهريب مرسى" تجديد حبس 20 إخوانيا لتورطهم فى مخطط "تهريب مرسى"
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس 20 عضوا باللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات حول اتهامهم بالتورط فى مخطط تهريب الرئيس الأسبق محمد مرسى، عن طريق اقتحام سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبعض المصالح الحكومية.

أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لاقتحام سجن برج العرب، والتحريض على العنف، واستهداف رجال الجيش والشرطة، والدعوة لاستهداف المنشآت العامة، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية.

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