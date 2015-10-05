أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عامل تعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بـ"أبو النمرس"

Google+ Print
ضبط عامل تعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بـ"أبو النمرس" ضبط عامل تعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بـ"أبو النمرس"
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف العميد رجب غراب مفتش قطاع الجنوب القبض على عامل، لاتهمامه باستدراج طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتعدى عليها جنسياً بدائرة قسم شرطة أبو النمرس .

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم أبو النمرس بالقبض على أيمن .ر 15 سنة عامل، لاتهامه باغتصاب طفلة تلبغ من العمر 6 سنوات بعد أن استدرجها فى منطقة نائية وتعدى عليها جنسياً.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365