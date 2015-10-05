ضبط عامل تعدى جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بـ"أبو النمرس"

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، بإشراف العميد رجب غراب مفتش قطاع الجنوب القبض على عامل، لاتهمامه باستدراج طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات والتعدى عليها جنسياً بدائرة قسم شرطة أبو النمرس .

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم أبو النمرس بالقبض على أيمن .ر 15 سنة عامل، لاتهامه باغتصاب طفلة تلبغ من العمر 6 سنوات بعد أن استدرجها فى منطقة نائية وتعدى عليها جنسياً.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.