مرور القاهرة يرفع 110 سيارات متروكة و132 دراجة نارية

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، من حملاتها المرورية والإشغالات والتى استهدفت الشوارع المحيطة بالمدارس والجامعات لضبط كافة صور الخروج على القانون ورفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية، وكذلك الأمر بهدف إحداث سيولة مرورية.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 110 سيارات، و132 دراجة نارية، جار فحصها بواسطة أوناش تابعة لإدارة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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