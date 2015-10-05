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تأجيل إعادة محاكمة رشيد محمد رشيد فى الاستيلاء على المال العام لأول مارس

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تأجيل إعادة محاكمة رشيد محمد رشيد فى الاستيلاء على المال العام لأول مارس تأجيل إعادة محاكمة رشيد محمد رشيد فى الاستيلاء على المال العام لأول مارس
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، منذ قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، فى القضية رقم 2189 لسنة 2011 قسم الوايلى، فى اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مارس المقبل، لتقديم الدفاع المستندات التى تفيد التصالح.

كما صدر قرار برئاسة المستشار محمد القبانى، وعضوية كل من المستشارين محمد أحمد عطية، وناصر يوسف محمد، وأمانة السر أيمن عبد اللطيف وأحمد رفاعى، بتأجيل إعادة إجراءات محاكمتهة فى القضية رقم 1208 لسنة 2011 بولاق أبو العلا فى اتهامه بالتربح والحصول على منفعة لجلسة الأول من مارس المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبدالله خلف، قضت بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" بالسجن لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، فى إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام.

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مصر 365