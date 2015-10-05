سائق توك توك يقتل "ترزى" ويصيب نجله لمعاتبته على التوقف أمام محله بإمبابة

لقى ترزى مصرعه وأصيب نجله، بعدما قام سائق توك توك بطعنهما بسكين لمعاتبته على التوقف أمام محلهما ورفضه الانصراف، فأخرج سكينا من طيات ملابسه ووجه عدة طعنات للترزى أرداه قتيلا، كما أصاب نجله بطعنة بالزراع، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من مستشفى إمبابة بوصول "نور الدين . م" 50 سنة مصابا بعدة طعنات نافذة ولفظ أنفاسه قبل إسعافه، وتبين إصابة نجله بالذراع، على الفور انتقلت قوة من مباحث إمبابة برئاسة العميد إيهاب شلبى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد أمين رئيس مباحث إمبابة، وتبين أن المجنى عليه تشاجر مع سائق توك توك توقف أمام محله وطالبه بالانصراف، إلا أن السائق رفض فنشبت مشاجرة بين الطرفين أنهاها السائق بتسديد عدة طعنات للترزى ونجله، فلقى الأول مصرعه وأصيب الآخر، ونجحت القوات فى ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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