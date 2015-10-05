أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة حرق مقر الأمن المركزى بـ"أكتوبر"

Google+ Print
القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة حرق مقر الأمن المركزى بـ"أكتوبر" القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة حرق مقر الأمن المركزى بـ"أكتوبر"
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على المتهم الرئيسى فى واقعة حرق مقر الأمن المركزى، بدائرة قسم أول أكتوبر، بعد أن نجح قطاع الأمن الوطنى فى تحديد مكان اختباء المتهم، وعلى الفور تحركت دورية أمنية وتمكنت من ضبط المتهم والقبض عليه.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد سعيد عابد مفتش مباحث قطاع أول أكتوبر، يفيد القبض على صابر.ح المتهم الرئيسى فى واقعة حرق مقر الأمن المركزى بميدان الحصرى، بعد أن تسلل إلى الموقع، وقام بإلقاء العديد من زجاجات المولوتوف الحارقة وتمكن من الهروب.

واعترف المتهم خلال مناقشته، بأنه يدعم الرئيس مرسى ويناصره لأنه الرئيس الشرعى للبلاد، وأنه تلقى تكليفات من بعض قيادات الإخوان بشن عمليات تستهدف حرق المقرات الشرطية بالجيزة، تحرر محضر للمتهم وأخطر اللواء طارق نصر وباشرت النيابة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365