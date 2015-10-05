القنصلية العامة المصرية في جدة تستعرض آخر النتائج الخاصة بحادث منى

قال السفير عادل الألفى القنصل العام المصرى فى جدة، إنه فى إطار إشراف القنصلية العامة على عمل الجهاز التنفيذى للحج، وكافة بعثات الحج النوعية، ومواصلة الجهود لمساعدة ذوى المتوفين والمصابين والمفقودين، فقد قام القنصل العام بعقد اجتماع موسع مساء يوم 4 الجارى بمكة المكرمة، ضم رئيس الجهاز التنفيذى للحج، ورئيس وأعضاء البعثة الطبية وجميع رؤساء البعثات النوعية المختلفة وفريق العمل القنصلى، وتم خلال الاجتماع استعراض أخر النتائج الخاصة بحادث منى، وحصر وتجميع أخر بيانات كشوف المتوفين والمصابين والمفقودين.

وأعلن القنصل العام عادل الألفى، أن عدد حالات الوفاة جراء الحادث قد بلغ (146) حالة، بينما بلغ عدد المفقودين (92) حالة، والمصابين (11) حالة. هذا، وستوالى القنصلية العامة متابعة أعداد حالات الوفاة والمفقودين والمصابين حتى الانتهاء من الأزمة، مضيفًا أن القنصلية العامة مازالت تتابع الحادث بكامل طاقاتها على المحاور التالية:

أولاً: غرفة عمليات القنصلية العامة، حيث مازالت تتلقى اتصالات من ذوى المتوفين والمفقودين والمصابين (من داخل وخارج المملكة) وتقوم بالرد على استفساراتهم، وإبلاغهم بما يتم بشأنهم حسب المعلومات المتوفرة لديها بالتواصل مع السلطات السعودية المعنية وبعثات الحج النوعية المختلفة.

ثانياً: فريق عمل قنصلى متواجد بمشرحة المعيصم يقوم بحث المسئولين بوزارتى الصحة والداخلية “الأدلة الجنائية” بسرعة فرز جثامين الضحايا والتعرف على هوياتهم وموافاة القنصلية العامة بالبيانات أولًا بأول.

ثالثاً: فريق عمل قنصلى يقوم على مدار الساعة بمراجعة مصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة الصحة السعودية.

رابعاً: فريق عمل القنصلية العامة يواصل بالتنسيق مع البعثة الطبية، متابعة حالة المصابين.