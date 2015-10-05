بالصور.. مُحافظ الأقصر والقيادات الأمنية يتفقدون أعمال تطوير الحماية المدنية‎

تفقد محمد بدر، مُحافظ الأقصر، بمرافقة اللواء عادل عبدالعظيم، مُساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد فرغلي، مُفتش الأمن العام، واللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، والعميد جميل أحمد، مدير إدارة الأمن الوطنى بالأقصر، مقر إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، لمتابعة أعمال التطوير وأجهزة الحماية المدنية الحديثة المُدخلة على الإدارة .

وأوضح العقيد محمد عُمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، أنه قد تم تزويد الإدارة بمعدات حديثة، حيث تم تزويد قسم المفرقعات بـ2 روبوت للتعامل مع العبوات الناسفة بأنواعها بتكلفة 3 مليون جنيه، وبِدَلْ وقائية للتعامل مع انفجارات العبوات الناسفة والشظايا الناتجة عنها، بتكلفة 450 ألف جنيه وجهاز التصوير بالأشعة تحت الحمراء لفحص السيارات، وتم تزويد قسم الإطفاء بأنظمة إطفاء محمول CAFS ، وأجهزة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض بالرؤية والسمع، وجهاز محطة لاسلكي، والذي يعمل بنظام “تترا”، للربط ما بين نقاط الإطفاء، كما تم إضافة أُسطوانات غوص وجواكيت طفو B.C، ودعم الإدارة بعدد 3 كلاب مُدربة، لكشف المفرقعات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ورشم للنش الإطفاء، وصيانة لسيارات الإطفاء، وسيارات التعامل مع المفرقعات .