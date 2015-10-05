بحيرة أمريكية تحيّر العلماء لاختفاء مياهها

حيّرت بحيرة في ولاية "أوريغون" بالولايات المتحدة الأمريكية العلماء لعقود، بسبب اختفاء مياهها كل عام بدون أن يعرف أحد أين تحتجب؟

البحيرة معروفة محلياً باسم "لوست ليك". هي تجمّع المياه بالقرب من منتجع "هودو سكاي" وداخل غابة "ويلياميت" الوطنية، إلا أن المياه تختفي خلال الشتاء عندما تتجمد جبال "كاسكيد" المحيطة بالبحيرة، أما خلال الصيف فذوبان الجليد وتصريفه من أعلى الجبال يبقيها ممتلئة.

بينما يقف العلماء غير مدركين أين يختفي الماء؟ إلا أنهم على يقين أن ممرات الحمم هي السبب وراء تصريف مياه البحيرة واحتجابها، إذ أن ثوران البراكين يسبب انفتاح ممرات الحمم البركانية، وعندما يبرد تدفق الحمم ويتصلب في نهاية المطاف، تقوم الحمم تحتها بإنشاء نفق.

من ضمن النظريات التي لاقت استحساناً على نطاق واسع من قبل العلماء وجود طبقة مياه جوفية ضخمة تحت جبال "كاسكيد"، ولكنّ هذا لم يثبت. كانت المتحدثة باسم غابة "ويلياميت" الوطنية جودي ماكهيو أوضحت أن "نظرية طبقة المياه الجوفية غير صحيحة، ومن المحتمل أن الماء يغذي الينابيع على جانبي جبال كاسكيد". وأضافت: "هناك محاولات غير مصرح بها لسدّ ثقب التصريف؛ في حال نجاح أي شخص في ذلك، فلن ينجم عن الأمر إلا فيضان البحيرة وغمر الطريق. إنها جزء مهم من كيفية تصميم الطريق!".

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