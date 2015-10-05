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ضبط 52 هارب من أحكامٍ قضائية و23 مُسجل خطر في السويس

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ضبط 52 هارب من أحكامٍ قضائية و23 مُسجل خطر في السويس ضبط 52 هارب من أحكامٍ قضائية و23 مُسجل خطر في السويس

صورة أرشيفية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملةٍ أمنية، أمس “الأحد”، من ضبط 52 من الهاربين من أحكامٍ قضائية.

وكان اللواء جمال موسي عبدالباريء، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليماتٍ لإدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي، تفيد بِشَن حملاتٍ مُوسعة، لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات، والتي استمرت 4 أيامٍ عن ضبط:” 12 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، وضبط 23 مُسجل خطر، و16 دراجة بُخارية بدون لوحات معدنية، وذلك أثناء تمشيط عددٍ من الأحياء”.

وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

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