مفاجأة للسيدات.. أبحاث تكشف عن قائمة بـ10 أطعمة تكافح سرطان الثدى

"أكتوبر" هو الشهر العالمى للتوعية بسرطان الثدى، والذى يعد من أخطر الأورام التى تصيب السيدات بشكل أكثر شيوعاً، وكشف تقرير نشر اليوم، الاثنين، بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مجموعة من الأطعمة التى ثبت فاعليتها فى الوقاية من الإصابة بالأورام وخاصة سرطان الثدى، وذلك حسبما نشر فى أحدث الأبحاث الطبية، وهى تشمل:

1.الخضراوات التى تنتمى إلى العائلة الصليبية مثل الكرنب والقرنبيط، تسهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان؛ نظراً لفاعليتها فى حماية الحمض النووى DNA من التلف، وبسبب احتوائها على عنصر الكبريت.

2.الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن: مثل السبانخ والجرجير غنية بعناصر اللوتين والزيازانثن، وهما يسهمان فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

3.الفول والعدس والحمص يسهمان فى الحد من فرص الإصابة بسرطان الثدى، وذلك حسبما نشر فى دراسة أمريكية حديثة أجريت على النساء، ولكن يجب فى الوقت نفسه الحد من تناول اللحوم الحمراء.

4.الطماطم والبطيخ: من الأطعمة الغنية جداً بمضادات الأكسدة، وخاصة مادة الليكوبين، وأثبتت الأبحاث أنها تسهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

5.الفواكه والخضروات بصفة عامة لها فاعلية رائعة ضد سرطان الثدى، نظراً لأنها غنية بفيتامين "ج" و"هـ" وحمض الفوليك والألياف النباتية، ويجب تناول 400 جراماً منها على الأقل.

6.الأسماك الغنية بالأوميجا-3: مثل السالمون والسردين والماكريل، وأثبتت الأبحاث الحديثة أنها تسهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 14%.

7.زيت الزيتون: وخاصة الأنواع عالية الجودة تسهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، لأنها غنية جداً بمضادات الأكسدة، وهى تسهم فى الحد من الجذور الحرة التى تسبب السرطان، وذلك حسب دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة نافارا الإسبانية.

8.بذور الكتان، والتى يستخلص منها الزيت الحار تسهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

9.منتجات الصويا: مثل فول الصويا ولبن الصويا وجبن حليب الصويا تساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، نظراً لاحتوائها على الكثير من المواد للسرطان مثل مادة " isoflavone".

10.الثوم والبصل: أثبتت الكثير من الأبحاث الطبية أن الثوم والبصل يتمتعان بفاعلية كبيرة ضد سرطان الثدى.