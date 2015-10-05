محافظ المنيا يوقع بروتوكولا لتجهيز وتطوير مركز علاج الفيروسات الكبدية

وقع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم مع طارق الجمال العضو المنتدب لشركة بالمنيا بروتوكول تعاون، تقوم الشركة بمقتضاه بتجهيز وتطوير مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الأمراض المتوطنة بمدينة المنيا، حيث ستدعم الشركة المركز بكافة التجهيزات الطبية اللازمة لبدء العمل به، بتكلفة تصل إلى 300 ألف جنيه.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة أشاد المحافظ بالدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى دعم القطاع الطبى بالمحافظة، وقال إن قطاعى التعليم والصحة لهما الأولوية فى الدعم والعناية، لأنهما السبيل إلى التنمية، وأوضح أن الأمراض الكبدية تمثل عبئا وتحديا كبيرا على الدولة، لأنها تضعف إنتاجية المواطن، وطالب رجال الأعمال بالمشاركة بفاعلية فى تنمية قرى المنيا والمساهمة فى خدمة المرضى.

أوضح طارق الجمال، العضو المنتدب لأسيك المنيا، أن هذا الدعم يأتى فى إطار دعم مساعى الدولة لتنمية صعيد مصر، وتأكيدا لمفهوم المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص للدولة فى النهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، موضحا أن هذا الدعم ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث وقعت الشركة من قبل بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتنظيم عدد 12 قافلة طبية متنقلة بمحافظة المنيا.وسيكون هناك أوجه متعددة للتعاون فى الأيام القادمة.