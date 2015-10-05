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إصدار 84 ألف بطاقة ذكية لصرف المقررات التموينية بالقليوبية

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إصدار 84 ألف بطاقة ذكية لصرف المقررات التموينية بالقليوبية إصدار 84 ألف بطاقة ذكية لصرف المقررات التموينية بالقليوبية
أكد جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية أنه تم إصدار 84 الف بطاقة ذكية لصرف المقررات التموينية، كما أنه تم ضخ 1,8مليون إسطوانة بوتاجاز يوميا لمواجهة احتياجات فصل الشتاء وتخصيص 2,5 مليون جنيه لتطوير الاداء في 7 مكاتب للتموين.

وتابع وزارة التموين، انه يجرى حاليا، تطوير 5 شون لتوريد القمح، مضيفا انه تم توريد 425 الف طن قمح لاول مرة في تاريخ المحافظة، لافتا الى أن المخزون الإستراتيجي من السلع الاساسية يكفي 7 اشهر قادمة.

واضاف انه تم تطبيق منظومة الخبز علي 4 مراحل في خلال شهر يناير الماضي، مما أدي لحل نسبة كبيرة من مشاكل عملية إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، حيث لاقت المنظومة إرتياح أهالي المحافظة بعد حل أزمة الطوابير، مشيرا الى ان المنظومة ساعدت في توفير جزء كبير من الحصة المخصصة للمحافظة من الدقيق المدعم، حيث تم توفير 8 الاف طن دقيق في 3 اشهر فقط قيمة الدعم الموجه لها 17 مليون جنيه كانت تدخل جيوب المتلاعبين بقوت الشعب .
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