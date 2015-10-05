أوقاف أسيوط تحذر من استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية

حذرت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الاثنين، جميع القوى والتيارات السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بمختلف دوائر المحافظة من لصق الدعايات وتعليق اللافتات على حوائط المساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الشيخ محمد العجمى، إنه تقرر تشكيل لجنة لرصد مخالفات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2015، والتجاوزات التى تتم خلال فترة الدعاية الانتخابية، كما يتم رفع تقرير لوكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى، لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد العجمى، أن مديرية أوقاف أسيوط، تقف على مسافة واحدة بين المرشحين، وأنها لن تسمح باستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، كما أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفين، دون أى استثناءات، وستبلغ اللجنة العليا للانتخابات بأسيوط بجميع المخالفات.