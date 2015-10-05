محافظ الفيوم: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات البرلمان

أكد المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات مجلس النواب، التى تنطلق مرحلتها الأولى يومى 18 و19 أكتوبر الجارى.

وأشار محافظ الفيوم إلى استعداد المحافظة للانتخابات البرلمانية، وإعداد وتجهيز كل اللجان والمقرات الانتخابية التى تبلغ 835 لجنة و338 مقراً انتخابياً، موزعة على المراكز المختلفة بواقع 31 مقراً انتخابياً بدائرة قسم الفيوم، و47 بمركز الفيوم، و44 بمركز يوسف الصديق، 88 بدائرة إطسا، و33 بطامية، و41 بدائرة إبشواى، و54 بسنورس.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لكل الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والمرور على المقرات واللجان لخروج الانتخابات فى أفضل صورة من النزاهة والديمقراطية.

وكان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 77 لسنة 2015 الذى يحظر على موظفى الديوان العام والوحدات المحلية مساندة أى مرشح بالانتخابات وحضور المؤتمرات الشعبية.