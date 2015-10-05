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بدء إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلاب طب بيطرى بالوادى الجديد

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بدء إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلاب طب بيطرى بالوادى الجديد بدء إجراءات توقيع الكشف الطبى على طلاب طب بيطرى بالوادى الجديد
أكد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بالوادى الجديد، أن الكلية بدأت اليوم، الاثنين، توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد المقبولين بالكلية بالكيلو 10 بطريق "الخارجة -أسيوط".

وأضاف "سطوحي"، فى تصريحات صحفية، أن عدد الطلاب لم يتم تحديده حتى الآن، نظرًا للتحويلات المكثفة من الطلاب بعد احتساب نسبة الـ5% لطلاب المناطق النائية، مما أتاح لهم الالتحاق بكليات أعلى من حيث المجموع حيث تم قبول طلاب أيضًا بالكلية جاءوا من كليات أقل في المجموع.
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