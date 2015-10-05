تعليم السويس: منع تواجد أولياء الأمور داخل المدارس قبل الساعة 12 ظهرًا

كلف عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، كل الإدارات المدرسية بمنع تواجد أولياء الأمور داخل المدارس قبل الساعة 12 ظهرًا لتوفير أجواء تعليمية هادئة ومنح إدارة المدرسة فرصة القيام بأعباء الإدارة وتنظيم العمل داخلها.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن عبد الحافظ تفقد اليوم عددًا من المدارس لمتابعة انتظام سير الدراسة منها فيصل الإعدادية بنات وأشرف عبد الدايم الابتدائية القديمة وإبراهيم عبد القادر المازنى الإعدادية بنين ونبوية موسى الإعدادية المشتركة.

وأكد خلال جولته على ضرورة تسليم الكتاب المدرسى دون التقيد بدفع المصروفات المدرسية، مشددًا على منع تواجد أولياء الأمور بالمدارس حيث لاحظ فى بعض المدارس وجود أولياء أمور على أبواب الفصول وفى الممرات واصفًا هذه المشاهد بالمعوقة لدور المدرسة ورسالتها.