ترقية 17 عضو هيئة تدريس وتعيين 12 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من الدكتور عيد محمد الشافعى والدكتور باسم إبراهيم سكيك بكلية الطب، والدكتور حافظ محمد دياب والدكتورة سحر محمود غرابة والدكتورة شيرين عبد المولى معوض بكلية طب الأسنان، والدكتورة غادة محمد عبد الفتاح بكلية التربية الرياضية، والدكتور فهمى عبد الرحمن صادق بكلية الزراعة، واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكتورة لميس عبد العزيز سعد والدكتورة نهال محمد المشد والدكتورة صديقة محمد الأبس والدكتورة أمل على عبد الحافظ والدكتورة محمد شوقى الفرارجى والدكتور محمد أسامة أبو فرحة والدكتور وجيه سالم الناغى بكلية الطب، والدكتور محمد البيومى شقرة بكلية الآداب، والدكتور ياسر محمد المكاكى بكلية طب الأسنان، والدكتور سهام أحمد رحمة الله بكلية التربية النوعية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس للدكتورة هبة السيد شرف الدين والدكتور رضوى محمود الشرابى والدكتور حامد محمود سليم والدكتورة داليا عزت الشعراوى والدكتورة هند أحمد الحنفى و محمد السيد أفندى بكلية الطب، والدكتور أحمد إبراهيم الدسوقى بكلية طب الأسنان، والدكتور محمد أحمد عثمان بكلية الآداب، والدكتور أحمد عطية سلام بكلية التربية، والدكتور شريف موسى دبور بكلية الهندسة، والدكتورة فاطمة الزهراء حجازى بكلية الزراعة، وإيمان غريب رزق بكلية العلوم.

بالإضافة إلى الموافقة على منح (20) درجة دكتوراه، و(35) درجة ماجستير، و (15) دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.

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