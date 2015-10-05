أخبار عاجلة

برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسيوط يشارك فى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول

Google+ Print
محافظ أسيوط يشارك فى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول محافظ أسيوط يشارك فى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول
شارك المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بالمنطقة الجنوبية العسكرية بمنقباد، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ أسيوط الدور العظيم والتضحيات التى بذلها شهداء الحروب فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيداً بجهود القوات المسلحة المصرية فى السلم والحرب والدفاع عن حدودنا الخارجية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365