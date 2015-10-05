محافظ أسيوط يشارك فى وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول

شارك المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى بالمنطقة الجنوبية العسكرية بمنقباد، وقاموا بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ أسيوط الدور العظيم والتضحيات التى بذلها شهداء الحروب فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته مشيداً بجهود القوات المسلحة المصرية فى السلم والحرب والدفاع عن حدودنا الخارجية.



>