ضبط 892 كيلوجرامًا من الأسماك منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط 892 كيلوجرامًا من الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بنطاق حى شرق شبرا الخيمة.

كانت وردت معلومات لوكيل وزارة التموين بالقليوبية جمال السيد، بقيام إحدى الثلاجات بمسطرد بتجميع كميات من الأسماك منتهية الصلاحية وتوزيعها على الباعة الجائلين لبيعها للمواطنين، وعلى الفور أخطر اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل لجنة متابعة أثبتت صحة المعلومات وتمت مداهمة الثلاجة وضبط الكمية.

تم تحرير محضرين بالمضبوطات السابقة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإعدامها.